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Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
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Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Daha yeşil bir Erzincan için çalışmalarına hızla devam eden Erzincan Belediyesi, yıl içerisinde şehir genelinde öncelikle ana arterler olmak üzere tüm kavşak ile refüjlerde yeşil alan, otomatik sulama ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Daha yeşil bir Erzincan için çalışmalarına hızla devam eden Erzincan Belediyesi, yıl içerisinde şehir genelinde öncelikle ana arterler olmak üzere tüm kavşak ile refüjlerde yeşil alan, otomatik sulama ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Baharın gelmesiyle çalışmalara hız verdik. Bütün refüj ve yeşil alanlarda ağaç ve çiçek dikimi çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni sezonla birlikte yeni ağaç cinslerini de şehrimizle buluşturuyoruz. Binali Yıldırım bulvarında yaklaşık 200 Gürgen ağacını toprakla buluşturacağız. Ayrıca üniversite kavşağından şehrimizin girişine kadar olan alana 650 ve havalimanı yolu üzerinde bulunan refüjde 400'e yakın Ihlamur ağacını toprakla buluşturdu. Bu alanlarda otomatik sulama çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Gerçekleştirilen incelemelerde Başkan Başsoy'a, Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı eşlik etti. - ERZİNCAN

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