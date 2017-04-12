Ağaç ve Orman Ürünü Ihracatçısının Libya Sevinci

ŞABAN KILIÇCI - Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman ürünleri dış satımı geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 5 yükselirken, Libya'ya yapılan ihracatta kaydedilen yüzde 30'luk artış ihracatçıları sevindirdi.



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak global pazarlarda aktif olduklarını, bu sayede de ihracatlarını artırdıklarını söyledi.



Bir yandan yeni pazarlar araştırırken bir yandan da eski pazarlardaki ticaret hacmini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Güleç, "Eskiden başarılı olduğumuz pazarlardan birisi Libya'ydı ama maalesef oradaki iç karışıklılar sebebiyle uzun yıllardır ihracatımızda bir azalma vardı." dedi.



Yılın ilk çeyreğinde sektörün dış satımının 1 milyar doları geçtiğini ve geçen senenin aynı dönemine göre artışın yüzde 5 olduğunu anlatan Güleç, şunları kaydetti:



"Aynı dönemde Libya'ya ihracatımızda yüzde 30'luk artış oldu. Libya'ya ilk çeyrekteki ihracat 43 milyon 500 bin dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz en az 150 milyon dolar. Belki daha fazla da ihracat yaparız çünkü daha fazla potansiyelimiz var. Geçen yıl biz Libya'ya 112 milyon dolarlık ihracat yapmıştık. Bu sene ise ilk 3 ayda 43 milyon 500 bin dolarla geçen yılın neredeyse yüzde 40'ını ilk çeyrekte gerçekleştirdik. Bu, çok güzel ve sevindirici bir artış."



Güleç, Libya pazarının hareketlenmesinin Türk ihracatçısına olumlu yansıdığını ifade ederek, "Ticaret, ticareti doğuruyor. Bölgeye ne kadar daha fazla mal gönderirsek o kadar canlılık oluyor. Daha çok ürün göndereceğiz. Libya, bizim için önemli bir pazar. Bu pazarın tekrar hareketlenmesi sevindirici." diye konuştu.