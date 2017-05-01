Ağaç Kütüğüne Sıkışan Yavru Köpek Kurtarıldı

DENİZLİ'nin Buldan İlçesi Turan Mahallesi'nde, girdiği kuru ağaç kütüğünde sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.



Turan Mahallesi'nde dün bir ağaç kütüğünün içinden köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Buldan Şubesi ekipleri, yavru köpeği çıkartmak için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, köpeğe zarar vermeden titiz bir çalışma yapıp, kuru ağaç kütüğünü kırarak yavru köpeği çıkarmayı başardı. Köpek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar bırakıldı.



- Denizli