Ağaç Kütüğünde Mahsur Kalan Minik Köpek Kurtarıldı

Denizli'de kuru ağaç kütüğü içinde mahsur kalan yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Buldan ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulanan kuru ağaç kütüğünün içinden ses duydu. Bir süre sesi dinleyen vatandaşlar, kuru ağaç kütüğü içerisine girerek mahsur kalan bir yavru köpeğin olduğunu fark etti. Yavru köpeği kurtarmak isteyen vatandaşlar, başaramayınca durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Buldan şubesine haber verdi. Daha sonra itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yavru köpeğin zarar görmemesi için titiz çalışan ekipler, bir kısmı toprağın içine giren kütüğü kazma iye kırdı. Kütüğün kırılmasının ardından yavru köpek sağlam bir şekilde çıkarılarak serbest bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasından dolayı teşekkür etti.



(İHA)