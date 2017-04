Ağaç Köklerinden Bakın Ne Yapıyor

Türkiye'yi gezerek zor bulunan ilginç ağaç köklerini toplayan 54 yaşındaki Yüksel Korkmaz, bunlardan yaptığı eserlerle görenleri şaşırtıyor.



Yaklaşık 30 yıla yakın Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek, kurumuş ve kanserli olan ardıç, zeytin ve çınar ağaçlarını toplayıp Samsun'a getiren Yüksel Korkmaz, ağaçlardan yaptığı figürleri halkın beğenisine sunuyor. Özellikle ağaçlardan at figürleri yapan Yüksel Korkmaz, çocukluk yıllarından itibaren el sanatlarına ve özellikle ahşap oyma sanatına karşı büyük ilgi duyduğunu söyledi.



Korkmaz, "Ben bu işe çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladım. 30 yıla yakın kereste ticareti yaptım. O ticareti yaparken de beraberinde hobi olarak, ağaçlardan figürler çıkartıyordum. 2006 yılında bir kaza geçirdikten sonra ticareti bırakmaya karar verdim. Ticareti bıraktıktan sonra bu işe yoğunlaştım. İlkten hobi olarak başlamıştım ancak şu an baya ciddi sonuçlara ulaştım. Şimdi yapmak istediğim birçok projem var" dedi.



Zor bulunan ve ilginç ağaçlar



Özellikle zor bulunan ve ilginç olan ağaçları tercih ettiğini dile getiren Korkmaz, "Bir yerde ilginç bir ağaç varsa benim haberim oluyor ve gidip onu bir şekilde oradan almaya çalışıyorum. Bu işi zevkle yapıyorum. Beni oldukça motive eden bir iş. Sıkıntılı bir süreç yaşamıştım ancak ağaçlarla uğraşmak beni hayata bağladı. Ben genelde at figürlerini yapıyorum. Atlara gençliğimden beri ilgi duyuyorum. Bu yüzden de at heykellerine önem veriyorum" diye konuştu.



Samsunlu Yüksel Korkmaz, dünyada bu işi yapan birkaç isimden biri olarak gösteriliyor. - SAMSUN