Ağaç Dallarından Sanat Eseri Yapıyor

İzmir'de yaşayan 47 yaşındaki Fikri Mutlu, yakılacak kurumuş ağaç dallarını sanat eserlerine dönüştürüyor.



47 yaşındaki Fikri Mutlu, kurumuş ağaç dallarına yeniden hayat veriyor ve onları sanat eserine dönüştürüyor. Yakılacak kurumuş ağaçları bazen bir kelebeğe, bazen de bir kuğuya dönüştüren Mutlu, soyut çalışmalar da yapıyor. Mutlu'nun eserleri, Gaziemir Belediyesi'nin binasında ve ilçenin dört bir yanında sergileniyor.



"Yeniden hayat veriyoruz"



Sanat eğitimi almadığını ancak sanata hep iç içe olduğunu belirten Mutlu, "5 yıldır Gaziemir Belediyesi bünyesinde ilçeye eserler üretiyorum. Kurumuş ağaçları farklı formlara sokuyorum. Yaptığım eserler belediye binasında ve ilçenin belirli noktalarında sergileniyor. Bu ağaç dalları eser haline dönüştürülmeseydi büyük ihtimal yok olurdu. ya çürüyecek, ya da yakılacaktı. Biz dallara yeniden hayat veriyoruz" dedi.



Doğayla iç içe belediye



Makam odası doğayla iç içe olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Makam odamda bulunan ağaç belki de yanıp kül olacaktı. Doğayla iç içe bir belediyeyiz. Belediye binamızda güvercin, papağan, kedi, balık ve çeşitli kuşlar var. İnsanlara hem hayvan hem de doğa sevgisini aşılamak istiyoruz. Belediyeye geldiklerinde içlerinin açılacağını bir alan oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



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