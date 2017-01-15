Samsun'da ağaç budarken düşen genç hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan çam ağacına çıkarak yanındaki hurma ağacının dallarını budamak isteyen 24 yaşındaki Selami Ö., yere düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selami Ö. tedavi atına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN