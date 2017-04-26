Ağaç Budama ve Meyve Yetiştiriciliği Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Iğdır Milli Eğitim, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık ve İş kur Müdürlüğü tarafından açılan "Ağaç Budama ve Meyve yetiştiriciliği" kursuna katılanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Başarılı olan 11 kursiyer çiftçinin sertifikaları İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü salonunda, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürü Özkan Yolcu, Halk Eğitim müdürü Mehmet Gül ve İş Kur müdürü Abdullah Can tarafından verildi.



Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde açılan budama ve meyve yetiştiriciliği kursuna katılan yaklaşık 33 kişiden başarılı olan 11 kursiyerimizi kutluyorum. 14 gün süren kurs boyunca kursiyerlere pratik ve uygulamalı olarak anlatım yapılmıştır. Tarım müdürlüğü bahçesinde, değişik bahçelerde ağaç budamasının nasıl ve ne şekilde yapılacağı uygulamalı olarak gösterilmiştir. Özellikle budama kursundaki hedefimiz meyve yetiştiricilerinin daha bilinçli bir çizgi izlemeleri ve birer budama ustası olmalarını sağlamaktır" dedi. - IĞDIR