Ağabeyinin Motosikleti Çekilince Hastanelik Oldu

Sivas'ta 'Huzur Güven Operasyonu 5' kapsamında çok sayıda kişinin GBT sorguları yapılırken, şüpheli araçlarda arama yapıldı. Ağabeyinin motosikleti çekilince bir şahıs fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, trafik ekipleri ve özel harekat polislerinin katıldığı Huzur Güven Operasyonu'nda çok sayıda araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçlar didik didik aranırken, araç sürücülerinin üzerleri polis ekipleri tarafından arandı. Şahısların GBT sorguları da yapıldı. Trafik ekipleri plakasız, ehliyetsiz ve motosikletlere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Zaman zaman kovalamacaların yaşandığı çalışmalar sırasında kurallara uymayan motosikletler trafikten men edildi. Bir dükkanın önünde plakasız halde bulunan motosiklet için çekici çağrıldığı sırada olay yerine gelen motosikletin ağabeyine ait olduğunu eğer çekici ile götürülürse ailesiyle arasının bozulacağını söyleyerek uzun süre gözyaşı döktü. Ekiplerin teselli etmeye çalıştığı genç fenalaşınca olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Motosiklet çekiciye yüklenirken, fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda araç trafikten men edildi. - SİVAS