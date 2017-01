Ağabeyi: Karadeniz Müziği'ni Bana Kazım Sevdirdi

Karadeniz Müziği'nin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun berber kardeşi Hüseyin Koyuncu, "Bu müziği bana Kazım sevdirdi" dedi.



Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü Toplum Hizmetleri Bölümü'nde berber Hüseyin Koyuncu, Karadeniz Müziği'ni kendisine özgü yorumu ile büyük kitlelere sevdiren ancak, 12 yıl önce 33 yaşında yaşama veda eden Kazım Koyuncu'nun büyük bir değer olduğunu söyledi. 'Beylikdüzü TV'ye konuşan Hüseyin Koyuncu, Kazım Koyuncu'nun Karadeniz'in yanı sıra Türkiye'nin her köşesine sevgiyi götürdüğünü belirterek, şöyle dedi:



"Paylaşmayı, üleşmeyi, insanlığı çok seven biriydi. Ömrü çok kısa. 33 yaşında aramızdan gitti. Kısa hayatına çok şey sığdırdı, ama geriye iyi bir damga vurdu. Hepimiz birgün hepimiz öleceğiz. Ama Kazım'ın düşünceleri, yaptığı ne varsa yaşayacak. Karadeniz'de sanatta ve müzikte devrim yapan birisidir. Uzun saçlı, aykırı olması, sanatçılara, gençlere örnek oldu. Bunlar ediyor. Kazım, bana da Karadeniz Müziği'ni sevdirdi. Ben hiç sevmezdim. Erkin Koray, Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, Yeni Türkü, Ezgi'nin Günlüğü ile falan bunları dinlerdik."



Hüseyin Koyuncu, 30 yıllık mesleğini belediyede sürdürdüğünü evlerine gittikleri hasta veya yaşlılar ve yakınlarının kendisini aileden biri gibi gördüklerini anlatırken, "Merhaba. Başkanımızın selamını getirdikö dedikten sonra onları saç veya sakal tıraşı ettiklerini anlattı. Koyuncu, "Güzel dileklerle yaptığımız işin karşılığında bize dua ediyorlar. 1'i bayan 3 kişiyiz. Bayan kuaförü bayanlara hizmet veriyor. Evlerinde tıraş ettiklerimiz 15-17 kişi oluyor. Günde ortalama 5 eve gidiyoruz. Genelde saçı ayda 1, sakalı 15 günde bir kesiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Baba mesleğimiz. İşinizi severseniz başarılı olursunuz" dedi.



Ailesinin 5'inci çocuğu olan, müzisyen, söz yazarı, oyuncu, aktivist Kazım Koyuncu, Karadeniz ile Rock'n'Roll müziğini sentezleyerek kendi tarzını oluşturmuş, testis kanserin akciğerine yayılması sonucu 25 Haziran 2005'te vefat etmişti. Hopa'da kadın kuaförü ablası Canan Koyuncu ile aynı mesleği sürdüren Hüseyin Koyuncu'nun kardeşlerinden Orhan Rize'de oto tamircisi, Oğuz İstanbul'da kafe işletirken, Niyazi Koyuncu ise, müzisyen. - İstanbul