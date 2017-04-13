Ağa Takılan 2 Caretta Caretta Kurtarıldı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki Alagöl'de aynı balık ağına takılan 2 caretta caretta türü deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi (DEKAMER) yetkilileri tarafından kurtarıldı.



Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde bulunan Alagöl'de tekne turuna çıkan bir grup tatilci, dün öğle saatlerinde, aynı balık ağına takılan iki caretta caretta'yı fark etti. Durumu DEKAMER'e bildiren tatilciler, yetkililer gelene kadar bölgeden de ayrılmadı. Olay yerine ulaşan DEKAMER yetkilileri, biri dişi, diğeri erkek iki caretta caretta'yı, ağları keserek kurtarıp, bota aldı. Caretta carettalar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.



Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, "Duyarlı vatandaşlarımız caretta carettaları o halde görünce hemen merkezimizi aradılar. DEKAMER'deki arkadaşlarımız kısa sürede olay yerine giderek biri dişi, diğeri erkek olan iki caretta caretta'yı kurtarıp tekneye alarak merkeze getirdiler. Yapılan kontrollerde sağlık durumları iyi olan iki carettta caretta'yı da doğal ortamlarını bıraktık. Ben duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



- Muğla