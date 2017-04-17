İş sürekliliği için iletişim ağlarının, sunucuların ve hizmet araçlarının izlenmesi kritik önem taşımaktadır. ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 22301 gibi standartlar ağ izleme ve yönetim süreçlerini zorunlu hale getiriyor.



İş ortağımız Solarwinds ile birlikte sunacağımız seminere katılarak aşağıdaki sorulara cevap bulabilirsiniz.



1. Üretici bağımsız olarak ağımı nasıl görüntüleyebilirim?



2. Performans izleme, trafik ve konfigürasyon problemleri tespiti gibi özellikler ile internet ve yerel ağımı nasıl kontrol altına alabilirim?



3. Sunucularımı, uygulamalarımı, proseslerimi tek noktadan nasıl görüp raporlayabilirim?



4. Sunucu problemleri ile ağ problemlerini birbirinden nasıl ayırabilrim?



5. Sanal, bulut ve fiziksel ortamlardan oluşan hibrit altyapımda problemlerimi nasıl yönetebilirim?



6. İzleme ve yönetim süreçlerimi nasıl entegre ederek sorun kaynaklarını hızlıca ve tek noktadan nasıl tespit edebilirim?



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Point Hotel Barbaros



Mekan Adresi : 29 Yıldız Posta Caddesi Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Ağ İzleme ve Yönetimi Semineri



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır