Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri

Ağ Güvenliği ve Hacking TeknikleriÖn GereksinimlerTemel Ağ bilgisi Kimler KatılmalıAğ ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.

Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri

Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri

Ön Gereksinimler

Temel Ağ bilgisi


Kimler Katılmalı

Ağ ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.


Eğitim Seviyesi

Başlangıç - Orta - İleri


Eğitim Süresi

1 GÜN


Sertifika

Eğitim sonunda başarılı olanlara başarı sertifikası verilecektir.


Eğitim İçeriği

Wireshark


Wireshark Hakkında


Arayüzünü Tanıma


Paket Analizlerinde Önemli İpuçları


Özel Kolon Ekleme


Özel Filtreler Tanımlamak



OSI Referans Modeli ve Zafiyetlerin İncelenmesi


OSI Referans modelinin somutlaştırılarak incelenmesi


Fiziksel katman ve zafiyerlerin incelenmesi


Veri katmanı ve zafiyelerin incelenmesi


Ağ katmanı ve zafiyelerin incelenmesi


Ulaşım katmanı ve zafiyelerin incelenmesi


Oturum katmanı ve zafiyelerin incelenmesi


Sunum katmanı ve zafiyelerin incelenmesi


Uygulama katmanı ve zafiyelerin incelenmesi



Kablosuz Ağlar


Kablosuz Ağlar Hakkında Temel Bilgiler


Temel Yapılandırmalar


Kablosuz Ağlar Hakkında Bilgi Toplama


Sahte Erişim Noktaları Oluşturmak


Kablosuz Ağlara Yönelik DOS Saldırıları


Kablosuz Ağlara Ait Parola Bilgilerinin Elde Edilmesi


Probe İsteklerinde ki Tehlikeler


Scapy



CTF

Öğrenilen bilgiler ile alaklı ödüllü ve eğlenceli, aynı zamanda da öğretici minik bir yarışma : )

Detaylar :

İl : Isparta

İlce : Merkez

Mekan : Süleyman Demirel Üniversitesi

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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