Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri



Ön Gereksinimler



Temel Ağ bilgisi





Kimler Katılmalı



Ağ ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.





Eğitim Seviyesi



Başlangıç - Orta - İleri





Eğitim Süresi



1 GÜN





Sertifika



Eğitim sonunda başarılı olanlara başarı sertifikası verilecektir.





Eğitim İçeriği



Wireshark





Wireshark Hakkında





Arayüzünü Tanıma





Paket Analizlerinde Önemli İpuçları





Özel Kolon Ekleme





Özel Filtreler Tanımlamak







OSI Referans Modeli ve Zafiyetlerin İncelenmesi





OSI Referans modelinin somutlaştırılarak incelenmesi





Fiziksel katman ve zafiyerlerin incelenmesi





Veri katmanı ve zafiyelerin incelenmesi





Ağ katmanı ve zafiyelerin incelenmesi





Ulaşım katmanı ve zafiyelerin incelenmesi





Oturum katmanı ve zafiyelerin incelenmesi





Sunum katmanı ve zafiyelerin incelenmesi





Uygulama katmanı ve zafiyelerin incelenmesi







Kablosuz Ağlar





Kablosuz Ağlar Hakkında Temel Bilgiler





Temel Yapılandırmalar





Kablosuz Ağlar Hakkında Bilgi Toplama





Sahte Erişim Noktaları Oluşturmak





Kablosuz Ağlara Yönelik DOS Saldırıları





Kablosuz Ağlara Ait Parola Bilgilerinin Elde Edilmesi





Probe İsteklerinde ki Tehlikeler





Scapy







CTF



Öğrenilen bilgiler ile alaklı ödüllü ve eğlenceli, aynı zamanda da öğretici minik bir yarışma : )



Detaylar :



İl : Isparta



İlce : Merkez



Mekan : Süleyman Demirel Üniversitesi



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır