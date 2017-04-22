Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri
Ağ Güvenliği ve Hacking TeknikleriÖn GereksinimlerTemel Ağ bilgisi Kimler KatılmalıAğ ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.
Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri
Ön Gereksinimler
Temel Ağ bilgisi
Kimler Katılmalı
Ağ ve güvenlik alanına meraklı kişilerin katılması önerilmektedir.
Eğitim Seviyesi
Başlangıç - Orta - İleri
Eğitim Süresi
1 GÜN
Sertifika
Eğitim sonunda başarılı olanlara başarı sertifikası verilecektir.
Eğitim İçeriği
Wireshark
Wireshark Hakkında
Arayüzünü Tanıma
Paket Analizlerinde Önemli İpuçları
Özel Kolon Ekleme
Özel Filtreler Tanımlamak
OSI Referans Modeli ve Zafiyetlerin İncelenmesi
OSI Referans modelinin somutlaştırılarak incelenmesi
Fiziksel katman ve zafiyerlerin incelenmesi
Veri katmanı ve zafiyelerin incelenmesi
Ağ katmanı ve zafiyelerin incelenmesi
Ulaşım katmanı ve zafiyelerin incelenmesi
Oturum katmanı ve zafiyelerin incelenmesi
Sunum katmanı ve zafiyelerin incelenmesi
Uygulama katmanı ve zafiyelerin incelenmesi
Kablosuz Ağlar
Kablosuz Ağlar Hakkında Temel Bilgiler
Temel Yapılandırmalar
Kablosuz Ağlar Hakkında Bilgi Toplama
Sahte Erişim Noktaları Oluşturmak
Kablosuz Ağlara Yönelik DOS Saldırıları
Kablosuz Ağlara Ait Parola Bilgilerinin Elde Edilmesi
Probe İsteklerinde ki Tehlikeler
Scapy
CTF
Öğrenilen bilgiler ile alaklı ödüllü ve eğlenceli, aynı zamanda da öğretici minik bir yarışma : )
Detaylar :
İl : Isparta
İlce : Merkez
Mekan : Süleyman Demirel Üniversitesi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Ağ Güvenliği ve Hacking Teknikleri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır