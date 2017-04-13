Afyonkarahisarlı Gençler 'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende!' Dedi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve gönüllü eğitmenler tarafından verilen "Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende" eğitimi Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.



Tütün bağımlılığı, tütün endüstrisinin gençleri nasıl hedef aldığı ve tütüne bağlı hastalıklar gibi konuların pek çok farklı örnekle aktarıldığı eğitime 21 kişi katıldı. Türkiye'de tütün bağımlılığına karşı bilinç oluşturulması için kamu ve sivil toplumu bir araya getiren 'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende!' projesinin eğitimleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde sürüyor. Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende projesinin gönüllü eğitmenlerinden Abdulkadir Yıldırım, Karahisar Gençlik Merkezi'nde verdiği eğitimi tamamladı, eğitimden 21 kişi yararlandı.



'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende!' projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirildi. Proje ile uzun vadede, gençler arasında tütün ve bağımlılığa dair bilinç geliştirilmesi, gençlerin gelecekte sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Gençlerin sorumluluk hissederek akranlarını da sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak tutmasını hedefleyen bu proje bir 'sağlıklı yaşam hareketi' olarak nitelendiriliyor. Bu hedef doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, gönüllü genç eğitmenlerle Türkiye'nin 81 ilinde ilk aşamada 18-30 yaş arasındaki gençlere akran eğitim modeliyle gönüllü eğitmenler tarafından tütün bağımlılığı, tütün endüstrisinin gençleri hedef alan çalışmaları, hastalıklar ve bu konuda birçok örnekle ücretsiz eğitimler vermeye başladı. - AFYONKARAHİSAR