Afyonkarahisar, Türkiye de Ayçiçeği Tohum Üretiminde 2. Sırada

Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, kentte 2010 yılında yaklaşık 200 dekar ile başlanan tohumluk ayçiçeği yetiştiriciliğinin 2017 yılında 35 bin dekar alana ulaştığını kaydederek, "İlimiz Türkiye de ayçiçeği tohum üretiminde 2. sıradadır" dedi.



Arap başkanlığında, kurum yöneticileri, Emirdağ Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve konu uzmanı mühendislerin katılımı ile "Afyonkarahisar Tohumluk Komisyonu" toplantısı yapıldı. Toplantıda tohumluk ayçiçeği üretiminde oluşturan tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanları ile ilgili kararlar alınarak tohumluğun kenttekii durumu ve sorunları ele alındı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan ve ayçiçeği üretiminin son 3 yılda ciddi anlamda arttığını ifade eden Arap, "İlimizde özellikle son üç yıldan beri sözleşmeli tohumluk ayçiçeği üretimi giderek artmaktadır. 2010 yılında ilimizde yaklaşık 200 dekar ile başlanan tohumluk ayçiçeği yetiştiriciliği 2017 yılında ise 35 bin dekara ulaşmıştır. Tohumluk üreten firmaların ilimizi ve özellikle Emirdağ bölgesini tercih etmelerinin sebebi toprak, sulama ve iklim gibi özelliklerin uygun olmasıdır. Tohumluklar 'OECD Sertifikasyon Sistemi' dahilinde ihraç amaçlı üretilmektedir. Sözleşmeli tohumluk ayçiçeği üreticileri elde ettikleri gelirden memnun olduklarından her geçen gün talep hızla artmaktadır. Firmalarda gelen talep karşısında üretimlerini sürekli artırmaktadırlar. Üretimle birlikte tarla kontrollerinde istihdam edilen tarım işçileri nedeniyle ayrıca bir iş sahası da açılmaktadır. Bu şekilde üreticilerle birlikte tohumluk ayçiçeği üretimine direkt ve endirekt olarak katkıda bulunan tüm kesimin refah düzeyi artmaktadır.



Tohumluk ayçiçeği aynı zamanda alternatif bir ürün haline gelerek münavebe deseninin genişlemesine ve damlama sulama sisteminin kullanımının artmasına da faydası olmuştur. İlimiz Türkiye de ayçiçeği tohum üretiminde 2. sıradadır. Tüm bu gelişmeler diğer firmalarında ilgisini çekmeye başlamış ve ekiliş için talepler çoğalmıştır. Yakın bir zamanda en fazla üretim yapan ve tercih edilen il konumuna gelecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR