Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Sığır eti HTS 24,50 24,50 Kemiksiz et HTS 34,00 34,00 Kırıntı et HTS 12,00 12,00 Buğday HMS 0,82 0,95 Yulaf HTS 0,92 0,94

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili