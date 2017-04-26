Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Sığır eti HTS 24,5024,50
Kemiksiz etHTS 34,0034,00
Kırıntı etHTS12,0012,00
Buğday HMS0,82 0,95
YulafHTS0,920,94


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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