Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 32,00 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Sığır eti HTS 32,00 32,00 Kemiksiz et HTS 26,00 64,50 Karkas et HTS 25,00 25,50 Kırıntı et HTS 15,00 18,00 Döner eti HTS 21,00 29,50 Buğday HMS 0,75 0,93

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili