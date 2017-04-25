Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 32,00 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 32,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Sığır eti HTS 32,0032,00
Kemiksiz etHTS 26,0064,50
Karkas et HTS25,0025,50
Kırıntı et HTS 15,00 18,00
Döner etiHTS21,00 29,50
BuğdayHMS0,750,93


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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