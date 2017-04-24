Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 23,25 liradan, en yüksek 31,50 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Dana eti HTS 23,25 31,50 Sığır eti HTS 19,25 30,00 Kemiksiz et HTS 31,99 33,95 Karkas et HTS 21,50 21,75 Sucuk HTS 33,00 38,00 Kırık buğday HTS 0,83 0,83

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili