Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 23,25 liradan, en yüksek 31,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 23,25 liradan, en yüksek 31,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
| En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|23,25
|31,50
|Sığır eti
|HTS
|19,25
|30,00
|Kemiksiz et
|HTS
|31,99
|33,95
|Karkas et
|HTS
|21,50
|21,75
|Sucuk
|HTS
|33,00
|38,00
|Kırık buğday
|HTS
|0,83
|0,83
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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