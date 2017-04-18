Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 24,00 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 24,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
| En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|24,00
|24,00
|Karkas et
|HTS
|19,00
|24,50
|Buğday
|HMS
|0,75
|1,00
|Buğday
|HTS
|0,85
|0,85
|Arpa
|HMS
|0,75
|1,00
|Arpa kırması
|HTS
|0,78
|1,10
|Soya
|HTS
|1,56
|1,56
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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