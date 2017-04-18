Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 24,00 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 24,00 24,00 Karkas et HTS 19,00 24,50 Buğday HMS 0,75 1,00 Buğday HTS 0,85 0,85 Arpa HMS 0,75 1,00 Arpa kırması HTS 0,78 1,10 Soya HTS 1,56 1,56

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili