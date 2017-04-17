Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Sığır eti HTS 24,50 24,50 Buğday HMS 0,92 0,92 Buğday HTS 0,92 1,00

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili