Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sığır etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
| En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|24,50
|24,50
|Buğday
|HMS
|0,92
|0,92
|Buğday
|HTS
|0,92
|1,00
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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