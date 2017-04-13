Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 8,80-8,90 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Beyaz haşhaş HMS 8,80 8,80 Beyaz haşhaş HTS 8,90 8,90 Susam HTS 7,42 7,87 Buğday HMS 0,86 0,95

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili