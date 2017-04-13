Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 8,80-8,90 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 8,80-8,90 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
| En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Beyaz haşhaş
|HMS
|8,80
|8,80
|Beyaz haşhaş
|HTS
|8,90
|8,90
|Susam
|HTS
|7,42
|7,87
|Buğday
|HMS
|0,86
|0,95
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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