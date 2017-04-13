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Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 8,80-8,90 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) beyaz haşhaşın kilogramı 8,80-8,90 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Beyaz haşhaş HMS 8,808,80
Beyaz haşhaşHTS 8,908,90
Susam HTS7,427,87
BuğdayHMS0,86 0,95


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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