Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 64,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 64,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
| En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|26,00
|64,50
|Karkas et
|HTS
|25,00
|25,00
|Kırıntı et
|HTS
|15,00
|21,00
|Döner eti
|HTS
|22,00
|25,00
|Buğday
|HMS
|0,93
|0,93
|Yemlik buğday
|HMS
|0,72
|0,72
|Arpa
|HMS
|0,70
|0,70
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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