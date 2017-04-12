Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 64,50 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 26,00 64,50 Karkas et HTS 25,00 25,00 Kırıntı et HTS 15,00 21,00 Döner eti HTS 22,00 25,00 Buğday HMS 0,93 0,93 Yemlik buğday HMS 0,72 0,72 Arpa HMS 0,70 0,70

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili