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Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören et ve hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana eti HTS 24,5024,50
İnek eti HTS 24,50 24,50
Karkas etHTS 19,0026,50
Kırıntı et HTS12,0012,00
Kuzu eti HTS 32,00 33,00
BuğdayHTS0,95 0,96
Arpa HMS0,840,90
Mısır HTS 1,07 1,07


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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