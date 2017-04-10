Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören et ve hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
| En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|24,50
|24,50
|İnek eti
|HTS
|24,50
|24,50
|Karkas et
|HTS
|19,00
|26,50
|Kırıntı et
|HTS
|12,00
|12,00
|Kuzu eti
|HTS
|32,00
|33,00
|Buğday
|HTS
|0,95
|0,96
|Arpa
|HMS
|0,84
|0,90
|Mısır
|HTS
|1,07
|1,07
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
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