Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören et ve hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)



En Yüksek (TL) Dana eti HTS 24,50 24,50 İnek eti HTS 24,50 24,50 Karkas et HTS 19,00 26,50 Kırıntı et HTS 12,00 12,00 Kuzu eti HTS 32,00 33,00 Buğday HTS 0,95 0,96 Arpa HMS 0,84 0,90 Mısır HTS 1,07 1,07

HTS: Hazır Tüccar Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili