Afyonkarahisar Teröre Bayraklı Tepki

Teröre bayraklı tepki



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan esnaf 34 yaşındaki Barış İlhan, teröre tepki için üstgeçide Türk bayrağı astı.



Sandıklı'da esnaflık yapan Barış İlhan, teröre tepki amacıyla Afyonkarahisar-Antalya yolu İstasyon Kavşağı'ndaki üstgeçide 2 metre uzunluk, 1.5 metre eninde Türk bayrağı astı.



Barış İlhan, "Üstgeçide şehit ve gazilerimiz için şanlı Türk bayrağını astım. Yaşanan terör olaylarını lanetliyorum. Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Türk milleti var oldukça bu şanlı bayrağımızı, bu ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.