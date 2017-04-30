Afyonkarahisar Sünger Havuzda Çalışan Şampiyon, Artık Gerçek Havuza Atlıyor

Sünger havuzda çalışan şampiyon, artık gerçek havuza atlıyor



AFYONKARAHİSAR'da, kendi imkanlarıyla yaptıkları içi sünger dolu havuzdaki atlama çalışmalarıyla birçok madalya kazanan milli sporcu 16 yaşındaki Yaprak Selin Keskin, artık Ankara'da gerçek havuzda çalışarak şampiyonalara hazırlanıyor. Okul kaydı da Ankara'ya alınan Keskin, "Çok mutluyum. Olimpiyatlara gerçek bir havuzda hazırlanıyorum" dedi.



Afyonkarahisar'da kendi imkanlarıyla yaptıkları içi sünger dolu havuzda çalışarak şampiyonalara hazırlanan ve birçok madalya kazanan atlama sporcusu lise 2'nci sınıf öğrencisi Yaprak Selin Keskin hayaline kavuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın destek verdiği Yaprak Selin Keskin, Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarına başladı.



'ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLDU'



Bakan Kılıç'ın kendisini Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne davet etmesini önce tereddütle karşıladığını söyleyen Keskin, okulunun durumunu düşündüğünü, bunun da çözüme kavuşmasının ardından daveti kabul ettiğini söyledi. Keskin, "Şu anda çok mutluyum. Olimpiyatlara gerçek bir havuzda hazırlanıyorum. Benim için çok güzel bir şey oldu. Havuzun yanında cimnastik salonu var, atletizm tesisleri var. Orada çalışmalarımı devam ettiriyorum. Diğer sporcuların da disiplinli çalışmalarını gördükçe kendime daha da disiplin kattığımı düşünüyorum" diye konuştu.



'DOLU DOLU ANTRENMAN GEÇİRİYORUZ'



Yaprak Selin Keskin'in annesi ve aynı zamanda antrenörü olan Nurhan Keskin, kızının Ankara'da gerçek bir havuzda çalışmalarını devam ettirmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Nurhan Keskin, "Bakanımıza çok teşekkür ederim. Yaprak Selin çalışmalarını daha güzel bir ortamda devam ettiriyor. 4 gün havuzu kullanıyor, 3 gün de kara antrenmanı yapıyor. Yani dolu dolu bir antrenman geçiriyoruz" dedi.



Yaprak Selin Keskin, Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki çalışmalarının dışında kalan zamanlarında ise derslerine çalışarak sınavlara hazırlanıyor.