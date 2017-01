Afyonkarahisar Sandıklı'da Sömestir Yoğunluğu

Sandıklı'da sömestir yoğunluğu



*- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'ndeki termal tesislerde sömestir sonrası doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.



Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki 4 termal otelle apartlarda yarıyıl tatili dolayısıyla hareketlilik arttı. Yıl boyu yüzde 70'e yakın doluluk oranıyla hizmet veren yaklaşık 5 bin ziyaretçi kapasiteli tesislerde, sömestir sonrası doluluk yüzde 100'e ulaştı. Kaplıca tesisleri Antalya, Ankara, Isparta, Burdur ve Denizli başta birçok ilden ziyaretçilerle doldu.



'TESİSLERİMİZ 12 AY HİZMET VERİYOR'



Gürses Termal Otel Genel Müdürü Veli Karaca, "Kaplıcalarımızın doluluk oranı sömestir tatilinin gelmesiyle birlikte yüzde 100'e ulaştı. 2 bin yıldır şifa dağıtan kaplıcamıza gelen müşterilerimizin tesislerimizden şifa bularak ayrılmaları bizleri mutlu ediyor. Sömestirin başlaması ile hem büyükler hem küçükler tesislerimize gelerek yorgunluk atıyor. Kaplıcalarımız diğer tatil yerleri ve bölgeleri gibi sezonluk hizmet vermiyor. Sandıklı kaplıcalarımız yılın 12 ayı faaliyette olarak yerli ve yabancı müşterilerine hizmet vermekte" dedi.



'KARNE HEDİYESİ OLARAK DEDEM GETİRDİ'



6'ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Kaan Serpil, "Ankara'dan dedem getirdi. Takdir aldığım içim kaplıcalara getirdi. Çok mutluyum şimdiden güzel bir tatil oluyor" dedi.



'TAKDİR ALDIĞI İÇİN GETİRDİM'



Dede 67 yaşındaki Kazım Öztürk de "Biz zaten her sene geliyoruz. Bu sene torunum Kaan'ı da takdir aldığı için getirdim. Çamura gireceğiz, saunaya gireceğiz. Tatil yapacağız" diye konuştu.



'2005'TEN SONRA HER YIL GELDİM'



Yıllardır Hüdai Kaplıcalarına tatile geldiğini aktaran Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy da "2005 yılından önce de Sandıklı'ya tatile tek tük gelmişliğimiz var. Ama 2005 yılından sonra her yıl geldim. Grup halinde yaklaşık 30 kişi ile geliyoruz. Türkiye'deki termal suların içinde en iyi buranın olduğunu değerlendiriyoruz. Genelde arkadaşlarım, emniyet amirleri, emekli hakimler ve savcı arkadaşlarımızla birlikte geliyoruz" dedi.



'23 YILLIK MÜŞTERİYİM'



Yurtdışında yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki Ramazan Anasız, "Fransa'da yaşıyorum. Türkiye'de de Eskişehir'den geliyorum. Sandıklı'nın 23 yıllık müşterisiyim. Hanımımda daha önceden romatizma hastalığı vardı. Hamamın suyu iyi geldi. Yine hanımımda öncelerden omurilik rahatsızlığı vardı. Yani kireçlenme kaynaklı bir hastalıktı. Bu hastalıklar iyi oldu. 23 yıldır da geliyoruz" diye konuştu.



Antalya'da oturan 66 yaşındaki Lifti Helvacıoğlu da kaplıcalara şifa için geldiğini anlattı.