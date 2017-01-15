Afyonkarahisar Sandıklı'da Intihar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Şükrü Yaman, tabancayla intihar etti. Sandıklı'ya bağlı Selçik Köyü'nde 2 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından tek başına yaşayan Şükrü Yaman, köy muhtarı Veli İncekara'yı telefonla arayarak eve gelmesini istedi. Bir süre sonra eve gelen muhtar, kapıyı açan olmayınca diğer köylülerden yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri giren muhtar ve köylüler Şükrü Yaman'ı yerde hareketsiz halde buldu. Çağrılan ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne getirilen Şükrü Yaman, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Yaman'ın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna getirildi.



Olay yerinde yapılan ilk incelemede Şükrü Yaman'ın tabancayla başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.