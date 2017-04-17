Afyonkarahisar Sandıklı'da 'Evet' Kutlaması

Sandıklı'da 'evet' kutlaması



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde halk oylamasından 'evet' sonucu çıkmasının ardından kutlama yapıldı.



Sandıklı'da halk oylamasından 'evet' sonucunun çıkmasının ardından belediye binası önünde toplanan bir grup kutlama yaptı. Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl ile Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, kalabalığa teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra belediye önünde mahalli sanatçılar tarafından çalınan davul eşliğinde grup oynarken, havai fişek atıldı.



Belediye önündeki kutlamalar sonrası bir grup yine davul eşliğinde Belediye Meydanı'ndan başlayıp İstasyon Caddesi ve Dinar Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş yapanların arkasından da yaklaşık 100 araçlık konvoy klakson çalarak takip etti. Kutlamalar tekrar Belediye Meydanı'nda toplanılmasıyla sona erdi.



GÖRÜNTÜ DURUMU



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Belediye meydanında toplanan vatandaşlar



Havai fişek atılırken



Vatandaşın yürüyüşünden



Araç konvoyu



HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)



(Tür: Yurt)