Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan Oldu

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından yapılan olağan genel kongre sonrası Başkanlığa Hamza Kalkan seçildi.



Açılış ve yoklama çoğunluğu sağlandıktan sonra divan oluşturuldu. Divan başkanı olarak Erkan Çelik, başkan vekili İsa Keleş ve genel sekreter Tansu Çelik oy birliği ile divan yönetimine seçildi.



Divan başkanı Erkan Çelik faaliyet raporunun okunması için eski başkan Ramazan Dorukluya söz verdi. Konuşma sonrası gelir ve gider bütçesinin sunumunu Fatih Aydoğan yaptı. Genel kurula sunulan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.



Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği eski başkanı Ramazan Doruklu 'Başkanlığımız süresi içerisinde yönetim kurulumuzla birlikte Afyonumuzun tanıtımı için üstün gayret ve çalışmalar içerisinde olduk. İlimizi Türkiye genelinde ki yarışmalar da en iyi şekilde temsil ettik. Bu çalışmalarımız sırasında bize destek olan yönetim kurulumuza ve aşçı arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Faaliyet raporunun okunması gelir gider bilançolarının ibra ve genel kurulun onayından sonra oylamaya geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde Hamza Kalkan başkan olurken Murat Başer, Davut Turan, Ümmü Dinç, Yunus Kırkalı, İbrahim Malkoç ve Arif Yağcı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. - AFYONKARAHİSAR