Afyonkarahisar Öğrencilere Arama Kurtarma Eğitimi

Öğrencilere arama kurtarma eğitimi



*- KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUK) öğrencilerine



Afyonkarahisar'da arama kurtarma eğitimi verildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası kapsamında başlatılan 'O Kahraman Benim' projesine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi AKUK da destek verdi. Proje kapsamında AKUK ekibi Afyonkarahisar AFAD tesislerinde eğitimden geçti. Teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrenciler AFAD ekiplerinin kullandığı ekipmanların özelliklerinin yanı sıra kullanmasını da öğrendi. Öğrenciler verilen bir haftalık eğitim içerisinde tatbikat da yaparak deprem veya afet durumlarında nelerle karşılaşabileceklerini, neler yapabileceklerini birebir yaşadı.



AKUK ekibi, göçük altında kalan bir yaralının da kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi. Göçük alanında önce gaz ve yanıcı maddelerin olup olmadığını araştıran ekip, bölgenin tehlikesiz olmasıyla hızlı şekilde hareket ederek, göçük altındaki yaralıya ulaştı. Yaralı ile sürekli konuşan ve bilincinin yerinde kalmasını sağlayan ekip, kısa sürede yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tatbikat sonrası bir araya gelen ekip, "İnsan ölür, insanlık ölmez" diyerek haykırdı.



Dumlupınar Üniversitesi AKUK danışmanı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Aykul, AKUK'un 2003 yılından bu yana faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, 14 yıldır AFAD ile birlikte ortak çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. 2003 yılından bu yana her sene Afyonkarahisar AFAD tesislerine gelerek gönüllü öğrencileri eğitime tabi tuttuklarını belirten Prof. Dr. Aykul, "Eğimlerimiz her yıl bir hafta sürmekte. Her yıl da bu eğitimlerimizi alıyoruz. Bu güne kadar bu eğitimler sayesinde AFAD ile birlikte çalışabilecek 1500'e yakın gönüllüyü yetiştirdiğimize inanıyorum. Dumlupınar Üniversitesi AKUK olarak bu çalışmalarımızla bir örnek oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu noktada da AFAD ile birlikte çalıştığımız operasyonlarımız oldu" diye konuştu.