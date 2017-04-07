Afyonkarahisar MHP Lideri Bahçeliyi Bekliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında miting yapacağı Afyonkarahisar'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kalabalıkların dolduracağı alanda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.



Öğlen saatlerinde kentte olması beklenen Bahçeli'nin ilk olarak Cuma namazını kılacağı belirtildi. Bahçeli'nin Cuma namazını tarihi Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiinde kılması bekleniyor. Bahçeli'nin namaz sonrası camiye yaklaşık 300 metre uzaklıktaki miting alanına geçecek ve burada Afyonkarahisarlılara seslenecek.



Bahçeli'nin miting yapacağı Cumhuriyet Meydanında hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, alan polis tarafından bariyerlerle çevrildi. Alan sabah saatlerinde araç trafiğine de kapatıldı. Alanda MHP İl Teşkilatı tarafında dev Bahçeli ve MHP afiş ve pankartları da asıldığı gözlendi. Vatandaşların alana yaklaşık 1 saat sonra yapılacak üst aramasının ardından alınmaya başlanacağı öğrenildi.



Öte yandan, alana yakın yerlere bir çok seyyar satıcının da tezgah açtığı ve MHP ile Türkçülüğü simgeleyen çıkarma, atkı ve aksesuar gibi çeşitli ürünler sattıkları da dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR