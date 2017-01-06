Afyonkarahisar Merkezli 4 Kentte Fetö Operasyonu, 11 Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Operasyonla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak İstanbul'da, Denizli ve Ankara'da 1 adrese, Afyonkarahisar'da ise 8 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 11 şahıs gözaltına alınmıştır.



Şüpheli şahısların işlemleri tamamlanınca adli mercilere sevk edileceklerdir." - AFYONKARAHİSAR