Afyonkarahisar'ın İçinde Olduğu Tr33 Bölgesinde Yumurta Zam Rekoru Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2016 yılı Aralık ayında Afyonkarahisar'ında içinde olduğu TR33 bölgesinde en fazla fiyat artışı gösteren ürünün yüzde 69.12 ile yumurta olduğunu onu yüzde 53.96 ile patlıcanının izlediğini belirtti.



Dr. Akyol, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan TR33 bölgesinin Aralık ayı 'Tüketici Fiyatları Endeksi' ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, bölgenin zam şampiyonu olan ürünleri hakkında bilgiler verdi. Dr. Akyol açıklamasında, 2016 yılı Aralık ayında Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan TR33 bölgesi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 değişim oranı ile 26 bölge arasında en yüksek artış gösteren 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,18 değişim oranı ile en yüksek artış gösteren 7. bölge konumundadır. TR33 bölgesinde, en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 69.12 ile yumurta, yüzde 53.96 ile patlıcan, yüzde ile



7.26 nohut ve yüzde 3.98 ile kargo ücreti şeklindedir.



TR33 bölgesinde en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler ise oranlarına göre portakal, karnabahar, kaban anorak tipi, şehirler arası otobüs ücreti ve gömlek olmuştur" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR