Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Afyonkarahisar'ın İçinde Olduğu Tr33 Bölgesinde Yumurta Zam Rekoru Kırdı
Ara
BİST 76.169 %0,03
DOLAR 3,6023 %0,84
EURO 3,7880 %1,12
PARİTE 1,0510 %0,23
ALTIN 135,71 %1,54
FAİZ 10,72 %0,37
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Afyonkarahisar'ın İçinde Olduğu Tr33 Bölgesinde Yumurta Zam Rekoru Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2016 yılı Aralık ayında Afyonkarahisar’ında içinde olduğu TR33 bölgesinde en fazla fiyat artışı gösteren ürünün yüzde 69.12 ile yumurta olduğunu onu yüzde 53.96 ile patlıcanının izlediğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın İçinde Olduğu Tr33 Bölgesinde Yumurta Zam Rekoru Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2016 yılı Aralık ayında Afyonkarahisar'ında içinde olduğu TR33 bölgesinde en fazla fiyat artışı gösteren ürünün yüzde 69.12 ile yumurta olduğunu onu yüzde 53.96 ile patlıcanının izlediğini belirtti.

Dr. Akyol, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan TR33 bölgesinin Aralık ayı 'Tüketici Fiyatları Endeksi' ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, bölgenin zam şampiyonu olan ürünleri hakkında bilgiler verdi. Dr. Akyol açıklamasında, 2016 yılı Aralık ayında Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan TR33 bölgesi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 değişim oranı ile 26 bölge arasında en yüksek artış gösteren 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,18 değişim oranı ile en yüksek artış gösteren 7. bölge konumundadır. TR33 bölgesinde, en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 69.12 ile yumurta, yüzde 53.96 ile patlıcan, yüzde ile

7.26 nohut ve yüzde 3.98 ile kargo ücreti şeklindedir.

TR33 bölgesinde en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler ise oranlarına göre portakal, karnabahar, kaban anorak tipi, şehirler arası otobüs ücreti ve gömlek olmuştur" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tüketici Fiyatları Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Afyonkarahisar, Mehmet Akyol, Şampiyon, Kütahya, Manisa, Afyon, Tüik, Uşak