Afyonkarahisar İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Afyonkarahisar'da, yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Afyonkarahisar Valiliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, şehre yapılan kamu yatırımları hakkında bilgi verdi.



Vali Yıldırım, "22016 yılı sonu itibariyle ilimizdeki kamu yatırımlarının proje sayısı 1021'dir. Toplam proje bedeli 4 milyar 495 milyon 457 bin 915 lira, önceki yıllar harcaması 1 milyar 722 milyon 129 bin 271 lira, 2016 yılı ödeneği 989 milyon 358 bin 528 lira ve dönem sonu harcaması 765 milyon 394 bin 650 liradır. Bu yatırımlarda yüzde 77 nakdi gerçekleşme ve yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." şeklinde konuştu.



Toplantıya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.