Afyonkarahisar İgm Üyeleri Kan Bağışında Bulundu

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyeleri Nisan ayı toplantılarının 3'üncü birleşiminde kan bağışında bulundu.



Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Nisan ayı birleşimleri devam ediyor. İGM toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda 5 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilip ilgili komisyonlara sevk edildi.



Toplantının ardından Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman, meclis üyelerine gündem dışı olarak "Kan verin hayat hediye edin" projesini anlattı.





Afyonkarahisar'dan kan alma miktarının 20 bin ünite olduğunu ifade eden Akman şöyle konuştu:





"Afyonkarahisar kan konusunda kendi kendine yeten bir ildir. 18-65 yaş arası her sağlıklı insan yılda 3 veya 4 defa kan bağışında bulunabilir. Tabi ki biz kişi kan bağışlamadan önce kan değerlerini kontrol ediyoruz. Eğer kan uygunsa kan bağışını kabul ediyoruz.



Kan bağışının ardından kanlar testlerden geçiyor her hangi bir rahatsızlık çıkmaz ise kan kullanım amacıyla Afyonkarahisar merkez hastaneleri veya ilçelere göndererek kan kullanıma sunuluyor. Peki, kullanıma sunulmayan kana ne oluyor? O kan imha ediliyor. Kişiye geri dönüyoruz verdiği adresten veya telefon numarasından kişiyi bilgilendirdikten sonra tedavi olması amacıyla hastanelere yönlendiriyoruz."



Toplantının bitiminde meclis üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.