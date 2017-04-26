Afyonkarahisar Fetö Operasyonunda 12 Gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Afyonkarahisar'da 12 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türkiye genelinde başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 kişiden 12'sinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin çoğunluğunun önceki dönemlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen eski kamu görevlileri ve esnaf olduğu kaydedildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişinin arandığı belirtildi. - Afyonkarahisar