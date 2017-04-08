Afyonkarahisar Emekli Polis, Yeğenini Öldürdü, Kocasını Yaraladı

Emekli polis, yeğenini öldürdü, kocasını yaraladı



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde emekli başkomiser Nurettin Çankaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle erkek kardeşinin kızı 35 yaşındaki Gönül Eryeğen'i öldürdü, eşi 44 yaşındaki Yunus Eryeğen'i ise ağır yaralandı. Ece Mahallesi Uzun Çarşı'daki bir alışveriş merkezindeki olay, saat 21.30'da meydana geldi. Emekli başkomiser Nurettin Çankaya, alışveriş merkezinde karşılaştığı yeğeni Gönül Eryeğen ve Geşi Yunus Eryeğen'le henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nuretin Çankaya, yanında taşıdığı beylik tabancıyla yeğenine ve eşine peş peşe ateş etti. Çeşitli yerlerinden isabet alan çift için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Eryeğen çifti ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir çocuk annesi Gönül Eryeğen müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Yunus Eryeğen ise müdahaleden sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nurettin Çankaya ise polis merkezine giderek silahıyla teslim oldu. Polis, olayın nediyle ilgili inceleme başlattı.