Afyonkarahisar DP Genel Başkanı Uysal Oyunu Kullandı

DP Genel Başkanı Uysal oyunu kullandı



*- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, referandum oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, saat 11.00'de merkez Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na gelerek 2047 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanacağı sınıfa eşi ve çocuklarıyla gelen Uysal, bir süre kendisine sıra gelmesini bekledi. Sandık görevlilerinin verdiği oy pusulası ve tercih mührünü alan Uysal, kabinde oyunu kullanıp zarfı sandığa attı.



Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Uysal, "İçten ve dıştan operasyonlara açık haldeyken, daha da derinleşecek bir referandum ikliminde kazasız belasız bugüne geldik" dedi.



Referandum çalışmaları sırasında herkesin söyleyeceği sözleri söylediğini belirten Uysal, şöyle dedi:



"Referandumlar olağanüstü tercihlerdir. Zaman zaman yapılan usullerden birisidir. Bugün umudumuz ve temennimiz Türkiye'nin sahip olduğu değerlerin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerinin daha da derinleşmesi için temenni ediyoruz. Milletimiz bu manada demokrasimizin ruhuna inanmış bir şekilde tercihini yapmıştır. Biz de saygı duymak mecburiyetindeyiz. Bugün de dilimizin döndüğünce, doğrular adına Demokrat Parti olarak geçmişten günümüze düşüncelerimiz ve taşıdığımız değerlerle beraber bir tercih yaptık. Umarız hayırlı olur. Her ne olursa olsun, insanlarımızın bugün bir ve beraber olma mecburiyeti var. Toplumun önünde yürüyen siyasetçileri, devlet adamlarının, hükümet edenlerin, inşallah bu tercihlerle beraber, her birimiz için yeni bir gün olur. Herkesin bir idrak tazelemesi ve muhasebe yapmasına, bulunduğumuz tarihte, tarihimizde karşı karşıya kalmadığımız meydan okumalarla bölgemizde karşı karşıya iken bünyesinde depo ettiği birçok riski varken, daha sağduyu içerisinde milletimizin ve onu temsil edenlerin hareket etme mecburiyeti var. Bizler en azından bu sağduyu içerisinde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz."



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal daha sonra Ankara'ya hareket etti.