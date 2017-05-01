Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Afyonkarahisar'ın Dinar ve Dazkırı ilçelerinde bulunan okullarda Dinar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesinde bulunan Tatarlı İmam Hatip Ortaokulu, Dinar İmam Hatip Ortaokulu ve Dazkırı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde çam ve çeşitli fidanlar toprakla buluşturuldu.



Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının genç kuşaklara ülkenin geleceği olan ormanların kıymetini anlatmak olduğunu söyledi.



Öğrencilere orman sevgisini anlatmak ve ormanları korumaları amacıyla gerçekleştirilen fidan dikimlerinin amacına ulaştığını kaydeden Yalçın, "Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı ağaçlandırma çalışmaları yapan ekiplerimiz ile okullarda bulunan öğrencilerimiz birlikte fidanları diktiler. Ağaçlandırma ekiplerimiz öğrencilerimize fidanların nasıl dikileceğini, kazılan çukurun derinliğini, fidanın dikildikten sonra yapılması gereken işlemlerin hepsini uygulamalı olarak anlattık." dedi.



Dazkırı'da İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı



Dazkırı ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.



5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 40'ıncı maddesi gereğince Kaymakam Vekili Necdet Uçar başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.



Dazkırı ASO ve Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Naciye İpek, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Cangül ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.



Toplantıda, ilçenin genel durumu, ilçenin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri, kamu kurum ve kuruluşlarının istek, talep ve önerileri görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.