Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

İscehisar ilçesi Mercan Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi, gruplar halinde 25 adet dilek balonunu okul bahçesinden gökyüzüne bıraktı.



Öğrencilere sınav öncesi moral ve motivasyon amaçlı bir etkinlik düzenleyen okul yönetimi öğrencilere değer verdiklerini hissettirmek istediklerini belirttiler.





Okul bahçesinde öğrencilere sınavda yapılması gerekenleri anlatan Okul Müdürü Oğuzhan Berk, "Gireceğiniz TEOG sınavında hepinize başarılar diliyorum. Çalıştınız çabaladınız. Sorulardan korkmayınız. Sorular sizden korksun." dedi.



Öğrencilerin toplu halde fotoğraf çektirmesi ile etkinlik sona erdi.



Dinar fidan dikimi



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla başlatılan "Gelir Getirici Tür" ağaçlandırmaları kapsamında Dinar ilçesine bağlı Kınık, Çiçektepe, Başmakçı'ya bağlı Yaka ve Yassıören, Dazkırı'ya bağlı Yukarı Yenice köylerinde toplamda 40 bin badem, dut, alıç ve hünnap türlerinden fidanların dikimi gerçekleştirildi.



Dinar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından köy ormanlık alanlarında yapılan gelir getirici ağaçlandırma çalışmalarında Kınık köyünde 10 bin, Çiçektepe köyünde 5 bin, Yaka köyünde 10 bin, Yassıören köyünde 5 bin, Yukarı Yenice köyünde ise 10 bin gelir getirici fidan toprakla buluşturuldu.



Köylere dikilen fidanların 3 yıl boyunca bütün bakımlarının Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılacağı, tutmayan veya farklı nedenlerden ötürü yetişmeyen fidanların yerine de yenilerinin dikileceği öğrenildi. Üç yılın sonunda ise dikilen fidanlar yerinde parsellenip çekilecek olan kura sonucunda 49 yıllığına talep eden ve istekli köy halkına dağıtılacak.



Dazkırı'da "Kariyer günleri" başladı



Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde "Kariyer günleri" başladı.



Alkim İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, Dazkırı Kaymakam Vekili Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Fedat Kazma, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ceylan, okul müdürleri, ilçede öğrenim gören on birinci ve on ikinci sınıf öğrencileri katıldı.



Kaymakam Vekili Necdet Uçar, yaptığı konuşmada, Kariyer Günlerinin öğrencilerin gelecek planları için çok önemli katkılar sağladığını söyledi.



Kariyer Günlerinin tüm öğrencilere faydalı olmasını umut ettiğini ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ettiğini belirten Uçar, ardından mülki idare amirliği konusunda öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.