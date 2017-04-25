Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Yeni Spor Salonu ve Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve ardından temeli atılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde yapım çalışmaları devam ediyor.



Ağustos ayı sonunda yapımının bitmesi planlanan salonda incelemelerde bulunan Çoban, şantiyedeki firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi aldı.



Çoban, "Biliyorsunuz 2014-2019 yılları seçim projelerimizi açıklarken, Cumhuriyet Mahallesi'nde eski SSK Hastanesinin olduğu alanda bir gençlik merkezi ve 3 bin kişilik kapalı spor salonu sözü vermiştik." dedi.



Spor salonundaki incelemelere AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de katıldı.



Dinar'da trafik bilinci kazandırma eğitimi



Dinar Şakir Ünver İlkokulunda öğrencilere trafik bilincinin kazandırılmasıyla alakalı eğitimler verildi.



Dinar Öncü Sürücü Kursu Trafik ve Çevre Bilgisi Uzman Eğitici Adnan Çiçekdemir tarafından verilen seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan, Şakir Ünver İlkokulu Müdürü Erkan Özcan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Okulun toplantı ve seminer salonunda gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere trafik bilincini kazandırmak için uzman eğitici Adnan Çiçekdemir sunumunda bir eğitim çalışması yapıldı.



Çiçekdemir, sunumunda, güvenli yolları kullanmak, güvenli yerlerde oyun oynamak, emniyet kemerini takmanın önemi, serviste uyulması gereken kurallar, trafik işaret levhaları, yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar, gece yürüyüşlerinde alınması gereken önlemler, trafik kazalarının sebepleri, çocuk koltuğunun önemi konularında bilgi verdi.