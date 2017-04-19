Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girişimcilik kursu açıldı.



İŞKUR ile KOSGEB ve Çay Esnaf Odası işbirliği ile düzenlenen girişimcilik kursuna 25 kişi katıldı.



Girişimcilik kursuna kadınların yoğun katılımı dikkatleri çekti. 25 katılımcının çoğunluğunu kadınlar sağladı.



Kursta katılımcılara Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Proje Müdürü İsmail Armağan tarafından eğitim verildi.



Dört gün süren girişimcilik kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika verileceği öğrenildi.



- Afyonkarahisar ESOB'tan taziye mesajı



Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan 12 kamu görevlisi için taziye mesajı yayımladı.



Helikopterde bulunan 12 kamu görevlisinin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirten Konak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.