Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'da nisan ayı halk günü toplantısı gerçekleşti.



Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Erhan Günay, halk toplantılarında vatandaşlardan gelen taleplerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirildiğini dile getirdi.



Günay, bu toplantılar sayesinde vatandaşlarla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerinin birinci ağızdan alınarak imkanlar çerçevesinde en kısa sürede ve en uygun çözümlerin bulunulmasına çalışıldığını ifade etti.



Toplantının devamında vatandaşlara tek tek söz veren Günay, halkın içme suyu, ulaşım, eğitim, toplu taşıma, sağlık, imar, gibi konuların yanı sıra iş ve yardım taleplerini not etti.



Turizm Haftası



Afyonkarahisar'da 15-22 Nisan Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.



15-22 Nisan "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndan Taş Medrese'ye kadar mehteran eşliğinde yürüyüş düzenlendi.



Akabinde Turizm Haftası dolayısıyla Taş Medrese'deki yağlı boya, keçe ve fotoğraf sergilerinin açılışı gerçekleşerek, bir tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve çok sayıda davetli katıldı.