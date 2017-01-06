Afyonkarahisar'daki Yangın Felaketi

Afyonkarahisar'da dün bir iş yerinde çıkan ve 18 aylık bir bebeğin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı yangının ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.



Kentte dün gece Dumlupınar Mahallesi, Yeşilyol Caddesi üzerindeki bir pastanede meydana gelen yangında, 18 aylık Mert İsceli isimli bebek hayatını kaybederken, Hacer Lale İsceli (37) Yavuz İsceli, Edanur Kandemir (24) ve Musa Mert Aktaş (19) ise yaralanmıştı. Olayla ilgili edinilen bilgilerde, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, ilk yapılan belirlemelerde ise yangına elektrikli ısıtıcının neden olduğu öne sürüldü.



Öte yandan, yangında hayatını kaybeden Mert bebeğin ise yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildiği ve sabah erken saatlerden defnedildiği aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR