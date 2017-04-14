Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangınının Ardından

Afyonkarahisar'da dün gece bir fabrikada çıkan ve 2 kişinin yaralandığı yangının izleri gün ağardığında daha net bir şekilde ortaya çıktı.



Yangın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında dün gece meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangının işletmenin gaz tanklarının olduğu bölümde başladığı öne sürülmüş ve hexan diye adlandırılan gazın parlaması ile başladığı iddia edilmişti. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 2 işçi de yaralanmıştı.



Gün ağardığından yangının izleri daha net bir şekilde ortaya çıkarken itfaiye ekiplerinin halen yangın bölgesinde olmaları ve tanklardaki gazın yanmasını beklemeleri dikkatlerden kaçmadı. Tanklardaki gazın yanmasının tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespiti yapılacağı aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR