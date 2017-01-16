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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar ile Sandıklı ilçesi arasındaki Damlalı Boğazı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 20’ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası yol trafiğe kapandı, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar ile Sandıklı ilçesi arasındaki Damlalı Boğazı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ve yaklaşık 20'ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası yol trafiğe kapandı, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yolun trafiğe açılma çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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