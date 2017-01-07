Afyonkarahisar'da Yeni Yayınlanan Khk'lar ile 77 Kamu Görevlisi İhraç Edildi

Bakanlar Kurulu tarafından dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Afyonkarahisar'da Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumlarda çalışan personel hariç olmak üzere 77 kamu görevlisi ihraç edildi. En fazla ihracın olduğu kurum ise 27 kişi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) oldu.



Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında dün gece yayınlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni KHK ile Afyonkarahisar'da 77 kamu görevlisi ihraç edildi. Edinilen bilgilerde, ihraç edilen personellerin kamu kurumlarına göre dağılımının ise şu şekilde olduğu öğrenildi:



Kocatepe Üniversitesi'nden 27 kişi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlardan 20 kişi, Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlardan 14 kişi, emniyet müdürlüklerinden 12 kişi, Gıda, Tarım ve Müdürlüğünden 2 kişi, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 1'er kişi.



Kentte en çok ihraç Kocatepe Üniversitesi'nde olurken, kurumdan 2 profesör, 2 doçent, 13 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi ve 7 idari personel olmak üzere toplamda 27 kişi ihraç edildi. İhraç edilen akademik personellerin ise 17'sinin Tıp Fakültesi'nden olduğu diğer 3'nün ise farklı fakültelerden oldukları öğrenildi.



Öte yandan, kentte Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumlardan da ihraçlar olduğu ancak sayısının belli olmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR