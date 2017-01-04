Afyonkarahisar'da Yangın

Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde meydana gelen yangında, iki ev kullanılmaz hale gelirken evlerden birinin altında bulunan besihanedeki 12 kuzu telef oldu.





Alınan bilgiye göre, Sorkun köyünden Ali Şenses'e ait iki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı.



Dumanı fark eden Şenses, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Evde yaşayanlar hemen evi boşalttı. Kısa sürede iki katlı evi saran yangında, evin alt kısmında bulunan besihanedeki 12 kuzunun bir kısmı dumandan bir kısmı da yanarak telef oldu.



Evin bitişiğinde bulunan Gökhan Ersoy'a ait eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Yangında iki evde kullanılmaz hale geldi.