Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Patlama ve Yangın (3)

BAKAN EROĞLU, YANAN FABRİKADA İNCELEME YAPTI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da dün gece çıkan yangında büyük çapta hasar gören yağ fabrikasında incelemede bulundu. Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin halen araştırıldığını belirten Bakan Veysel Eroğlu, "Bir yağ fabrikası, Oruçoğlu Yağ Fabrikası'nda patlama olmuş. Ama sebebi nedir? Şu an bilemiyoruz. Ben geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Büyük bir fabrika varmış 2 yaralı varmış. Bazen bu şekilde olabiliyor ama sebebini araştıracağız" diye konuştu. Alandaki incelemeden sonra yetkililerden bilgi alan Bakan Eroğlu, bölgeden ayrıldı.



Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada ise yangının fabrikanın eski ekstraksiyon bölümünde meydana geldiği ve 2 personelin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada yaralılardan birinin ayakta tedavi edildiği diğerinin ise yüzünde iz kalmaması için İzmir'deki yanık tedavi merkezine sevk edildiği kaydedildi.



