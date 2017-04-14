Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Patlama ve Yangın - Ek Fotoğraflar

Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Patlama ve Yangın - Ek Fotoğraflar

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